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Легкая атлетика: Украина получила первую медаль сезона "Бриллиантовой лиги"

Киев • УНН

 • 22434 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Представитель легкой атлетики Украины Андрей Проценко завоевал награду на втором этапе "Бриллиантовой лиги", передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Легкая атлетика: Украина получила первую медаль сезона "Бриллиантовой лиги"

Детали

На втором этапе “Бриллиантовой лиги”, который проходит в Дохе (Катар), в секторе для прыжков в высоту Проценко показал сегодня третий результат — 2 метра и 27 см.

Золотая награда в активе Ильи Иванчука (2,33 м), а серебряная медаль досталась Муртазу Баршиму из Катара (2,30 м).

Также в Дохе соревновалась Ольга Саладуха (сектор тройного прыжка) — это был ее первый старт с октября 2019 года. Опытная украинка показала лучший результат 14,04 метра, заняла шестую позицию.

Дополнение

Третий этап Бриллиантовой лиги пройдет во Флоренции 10 июня.

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