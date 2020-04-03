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Легіонер "Шахтаря" порівняв рівень чемпіонатів України та Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Бразильський вінгер донецького "Шахтаря" розповів про рівень гри в українському та бразильських чемпіонатах. Слова гравця наводить "UOL Esporte", передає УНН.

Незважаючи на те, що чемпіонат України не входить в число головних ліг Європи, різниця в грі з бразильською першістю привернула увагу Тете.

“Тут все набагато швидше. Один з м’ячем йде в обведення, а перед ним уже наступний противник. Що стосується мене, то я покращую свою фізичну форму поступово. Сильно змінився з часів “Греміо”, — сказав Тете.

Крім того, футболіст назвав ім’я партнера по команді, який допоміг йому призвичаїтися до нової країни та чемпіонату.

“Дентіньо дуже допоміг мені, коли я приїхав, він розповів мені про клуб і країну. Він мені дуже допоміг”, — додав Тете.

Додамо також, в активі Тете 26 матчів за “Шахтар” — 5 голів і 4 асисти.

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