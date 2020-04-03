Легионер "Шахтера" сравнил уровень чемпионатов Украины и Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Бразильский вингер "Шахтера" рассказал об уровне игры в украинском и бразильских чемпионатах. Слова игрока приводит "UOL Esporte", передает УНН.
Несмотря на то, что чемпионат Украины не входит в число главных лиг Европы, разница в игре с бразильским первенством привлекла внимание Тете.
“Здесь все гораздо быстрее. Один с мячом идет в обводку, а перед ним уже следующий противник. Что касается меня, то я улучшаю свою физическую форму постепенно. Сильно изменился со времен “Гремио”, — сказал Тете.
Кроме того, футболист назвал партнера по команде, который помог ему привыкнуть к новой стране и чемпионата.
“Дентиньо очень помог мне, когда я приехал, он рассказал мне о клубе и стране. Он мне очень помог”, — добавил Тете.
Добавим также, в активе Тете 26 матчей за “Шахтер” — 5 голов и 4 ассиста.