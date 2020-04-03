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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64149 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75756 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89084 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87069 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104123 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87389 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102884 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105921 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130975 просмотра

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Легионер "Шахтера" сравнил уровень чемпионатов Украины и Бразилии

Легионер "Шахтера" сравнил уровень чемпионатов Украины и Бразилии

Киев  •  УНН

 • 11471 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Бразильский вингер "Шахтера" рассказал об уровне игры в украинском и бразильских чемпионатах. Слова игрока приводит "UOL Esporte", передает УНН.

Несмотря на то, что чемпионат Украины не входит в число главных лиг Европы, разница в игре с бразильским первенством привлекла внимание Тете.

“Здесь все гораздо быстрее. Один с мячом идет в обводку, а перед ним уже следующий противник. Что касается меня, то я улучшаю свою физическую форму постепенно. Сильно изменился со времен “Гремио”, — сказал Тете.

Кроме того, футболист назвал партнера по команде, который помог ему привыкнуть к новой стране и чемпионата.

“Дентиньо очень помог мне, когда я приехал, он рассказал мне о клубе и стране. Он мне очень помог”, — добавил Тете.

Добавим также, в активе Тете 26 матчей за “Шахтер” — 5 голов и 4 ассиста.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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