Легіонер "Динамо" назвав причини програшу конкуренції "Шахтарю"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Оборонець "Динамо" Томаш Кендзьора пояснив, чому київський клуб програє "Шахтарю" у боротьбі за лідерство в чемпіонаті України. Слова гравця приводить польське видання "newonce.sport", передає УНН.
Футболіст збірної Польщі відзначив, що “гірникам” вдається проводити останні сезони без солідних кадрових втрат, а “Динамо” навпаки.
“Дивлячись на наші команди, можна сказати, що „Шахтар“ не змінюється. Там грають ті ж гравці, точніше, команда посилюється. Багато якісних гравці покинули нас: Домагой Віда відправився в „Бешикташ“, Мбокані зіграв в Прем’єр-лізі, а кращий бомбардир української ліги Мораес відправився в „Шахтар“ від нас. В „Шахтарі“ ядро команди залишилося, тому в цьому можна простежити причини, за якими вони від нас відірвалися”, — наголосив поляк.
Футболіст відзначив, зо єдиним успіхом у сезоні для “динамівців” став завойований Суперкубок країни.
“Ми почали добре, тому що виграли Суперкубок України, але це був єдиний такий успіх. Пізніше ми грали у відбіркових раундах Ліги чемпіонів з „Брюгге“. Ми повинні були проходити далі”, — додав Кендзьора.
Зауважимо, що “Шахтар” лідирує в ЧУ з 59 очками, а “Динамо” — треті (46).