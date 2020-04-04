Легионер "Динамо" назвал причины проигрыша конкуренции "Шахтеру"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Защитник "Динамо" Томаш Кендзера объяснил, почему киевский клуб проигрывает "Шахтеру" в борьбе за лидерство в чемпионате Украины. Слова игрока приводит польское издание "newonce.sport", передает УНН.
Футболист сборной Польши отметил, что "горнякам" удается проводить последние сезоны без солидных кадровых потерь, а "Динамо" наоборот.
"Глядя на наши команды, можно сказать, что "Шахтер" не меняется. Там играют те же игроки, точнее, команда усиливается. Многие качественных игроки покинули нас: Домагой Вида отправился в "Бешикташ", Мбокани сыграл в премьер-лиге, а лучший бомбардир украинской лиги Мораес ушел в "Шахтер" от нас. В "Шахтере" ядро команды осталось, поэтому в этом можно проследить причины, по которым они от нас оторвались", - отметил поляк.
Футболист отметил, что единственным успехом в сезоне для "динамовцев" стал завоеванный Суперкубок страны.
"Мы начали хорошо, потому что выиграли Суперкубок Украины, но это был единственный такой успех. Позже мы играли в отборочных раундах Лиги чемпионов с "Брюгге". Мы должны были проходить дальше", - добавил Кендзер.
Заметим, что "Шахтер" лидирует в ЧУ по 59 очками, а "Динамо" - третьи (46).