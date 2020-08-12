Легалізація таксі: що пропонує законопроект Мінінфраструктури і хто буде проти

Він розповів, що сьогодні в Україні діє низка платформ для замовлення поїздок. На кшталт Uber, Bolt, Uklon. Останні беруть на себе відповідальність за життя та здоров’я пасажирів двома шляхами, каже Дяченко.

“Перший — це договір публічної оферти, який укладає кожен користувач, встановлюючи мобільний додаток, і, відповідно, погоджуючись з правилами, які пропонує платформа. Це, скажімо так, рамочний і основний документ. Другий — опція страхування пасажирів, яка запрацювала в Україні десь 1,5 роки тому. Тобто, раптом щось сталося, то пасажир і водій можуть розраховувати на виплату до 1 млн грн. Це щодо відповідальності, яка є і працює сьогодні”, — розповів експерт.

В цій частині робота українського ринку пасажирських перевезень певною мірою унормована, вважає Дяченко. Профільне міністерство пропонує вирішити головну проблему — вивести ринок з тіні.

“Законопроект має легалізувати роботу водіїв, бо це дійсно проблема. У той же Uber чи Uklon можуть прийти водії як з ліцензією, так і без. І всі працюватимуть на рівних умовах. А основне завдання законопроекту — зробити так, щоб всі водії були легальні”, — додав він.

Детінізація таксі відбуватиметься в два етапи, каже Дяченко. По-перше, створять реєстр водіїв.

“Підприємці, які вже мають ліцензію, будуть зараховані у реєстр автоматично. Для тих, хто сьогодні без документів — для них буде передбачена спрощена процедура купівлі патенту. Додатково до патенту кожен водій повинен буде мати страховий поліс на випадок ДТП. За законопроектом, страховий поліс повинен мати кожен водій”, — пояснив експерт.

Вартість патенту становите близько 5 тис. грн. Його потрібно буде оновлювати раз на рік.

“Ця сума — посильна для кожного водія. Законодавець хоче легалізувати ринок таким чином, щоб він був конкурентоздатним, і щоб патент було реально отримати, не даючи при цьому хабарів”, — пояснив Дяченко.

В Асоціації легальних перевізників схвально оцінюють наміри міністерства впорядкувати роботу таксі. Дяченко каже, що це питання треба було вирішувати “на вчора”.

Критикувати законопроект можуть хіба що представники так званої Профспілки таксистів і Української таксомоторної асоціації, каже Дяченко.

“Наприклад, Профспілка таксистів — це мертва організація, яка протягом останніх 10 років противиться усім ініціативам щодо впорядкування роботи ринку. Це десь 2-5% ринку, які займають позицію „проти всіх“, однак нічого конкретного взамін не пропонують. Єдине — вони хочуть, щоб з країни вигнали їх конкурентів, і тоді мовляв у них все буде добре”, — пояснив він.