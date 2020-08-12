Легалізація таксі: що пропонує законопроект Мінінфраструктури і хто буде проти

ukru
18:42 • 29736 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 61942 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 76796 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109229 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116074 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115497 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150017 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124833 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124569 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123799 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105827 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 77208 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100288 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71411 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 26738 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71411 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100287 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 77208 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150017 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 49867 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57329 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107419 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125722 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125154 перегляди
Актуальне
Легалізація таксі: що пропонує законопроект Мінінфраструктури і хто буде проти

Легалізація таксі: що пропонує законопроект Мінінфраструктури і хто буде проти

Київ • УНН

 • 29546 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Україні планують легалізувати таксі. Відповідний законопроект підготувало Міністерство інфраструктури України. Як буде унормована робота таксистів і чого чекати вітчизняним пасажирам в разі схвалення документу у коментарі УНН розповів речник Асоціації легальних перевізників Олександр Дяченко.

Він розповів, що сьогодні в Україні діє низка платформ для замовлення поїздок. На кшталт Uber, Bolt, Uklon. Останні беруть на себе відповідальність за життя та здоров’я пасажирів двома шляхами, каже Дяченко.

“Перший — це договір публічної оферти, який укладає кожен користувач, встановлюючи мобільний додаток, і, відповідно, погоджуючись з правилами, які пропонує платформа. Це, скажімо так, рамочний і основний документ. Другий — опція страхування пасажирів, яка запрацювала в Україні десь 1,5 роки тому. Тобто, раптом щось сталося, то пасажир і водій можуть розраховувати на виплату до 1 млн грн. Це щодо відповідальності, яка є і працює сьогодні”, — розповів експерт.

В цій частині робота українського ринку пасажирських перевезень певною мірою унормована, вважає Дяченко. Профільне міністерство пропонує вирішити головну проблему — вивести ринок з тіні.

“Законопроект має легалізувати роботу водіїв, бо це дійсно проблема. У той же Uber чи Uklon можуть прийти водії як з ліцензією, так і без. І всі працюватимуть на рівних умовах. А основне завдання законопроекту — зробити так, щоб всі водії були легальні”, — додав він.

Детінізація таксі відбуватиметься в два етапи, каже Дяченко. По-перше, створять реєстр водіїв.

“Підприємці, які вже мають ліцензію, будуть зараховані у реєстр автоматично. Для тих, хто сьогодні без документів — для них буде передбачена спрощена процедура купівлі патенту. Додатково до патенту кожен водій повинен буде мати страховий поліс на випадок ДТП. За законопроектом, страховий поліс повинен мати кожен водій”, — пояснив експерт.

Вартість патенту становите близько 5 тис. грн. Його потрібно буде оновлювати раз на рік.

“Ця сума — посильна для кожного водія. Законодавець хоче легалізувати ринок таким чином, щоб він був конкурентоздатним, і щоб патент було реально отримати, не даючи при цьому хабарів”, — пояснив Дяченко.

В Асоціації легальних перевізників схвально оцінюють наміри міністерства впорядкувати роботу таксі. Дяченко каже, що це питання треба було вирішувати “на вчора”.

Критикувати законопроект можуть хіба що представники так званої Профспілки таксистів і Української таксомоторної асоціації, каже Дяченко.

“Наприклад, Профспілка таксистів — це мертва організація, яка протягом останніх 10 років противиться усім ініціативам щодо впорядкування роботи ринку. Це десь 2-5% ринку, які займають позицію „проти всіх“, однак нічого конкретного взамін не пропонують. Єдине — вони хочуть, щоб з країни вигнали їх конкурентів, і тоді мовляв у них все буде добре”, — пояснив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92