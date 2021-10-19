Латвія вводить локдаун до 15 листопада

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Київ. 19 жовтня. УНН. Рада Латвії ухвалила рішення ввести жорсткі заходи боротьби з розповсюдженням Covid-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Кризова рада під керівництвом прем'єр-міністра Латвії Кріш’яніса Каріньша в понеділок ухвалила рішення ввести заходи для запобігання Covid-19, які повинен затвердити Кабінет Міністрів на надзвичайному засіданні в середу, 20 жовтня. У разі позитивного рішення вони наберуть чинності 21 жовтня. Каріньш повідомив, що вони будуть діяти протягом чотирьох тижнів, до 15 листопада.

Жителів Латвії чекає низка обмежень: з 20:00 до 05:00 вводиться комендантський час, осінні канікули продовжуються на один тиждень, після 1 листопада 1-3 класи навчатимуться в школі, інші йдуть на віддалене навчання ще на два тижні, навчання в вузах і професійних навчальних закладах буде йти віддалено. Також будуть закриті всі магазини, крім тих, які забезпечують продаж товарів першої необхідності, обмежується надання послуг (в тому числі будуть закриті перукарні, салони краси й заклади громадського харчування), заборонені спортивні, розважальні та культурні заходи (кіно, театр, концерти). Обмеження повинні діяти на збори, а також ліміти пересування людей з різних домогосподарств в одному автомобілі.

Дитячі садки та обмеження на подорожі поки не вводяться. За словами Каріньша, зараз жителі Латвії набагато небезпечніші для інших країн, ніж іноземці для латвійців.

Каріньш та Павлютс вибачились перед всіма вакцинованими жителями країни та визнали, що процес вакцинації в Латвії фактично провалився, це і стало причиною для введення обмежень.

"Багатьом це може здатися незрозумілим - чому у нас так, а в Данії та Ірландії навпаки. Причина в тому, що в процес вакцинації не вдався таким, як ми задумували", - заявив Каріньш.

Роботу магазинів, постачальників послуг, приватні та публічні заходи, уряд планує відновити після 15 листопада, але спершу це буде зроблено в «зеленому режимі» - для людей, які пред’являть сертифікат про щеплення або перенесене захворювання.

Нагадаємо

Школи у Дніпрі після введення в регіоні "червоної" зони карантину пішли на канікули з 18 жовтня, на тиждень раніше запланованого.

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