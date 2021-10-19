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Латвия вводит локдаун до 15 ноября

Латвия вводит локдаун до 15 ноября

Киев  •  УНН

 • 20618 просмотра

Киев. 19 октября. УНН. Совет Латвии принял решение ввести жесткие меры борьбы с распространением Covid-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Кризисный совет под руководством премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в понедельник принял решение ввести меры по предотвращению распространения Covid-19, которые должен утвердить Кабинет Министров на чрезвычайном заседании в среду, 20 октября. В случае положительного решения они вступят в силу 21 октября. Кариньш сообщил, что они будут действовать в течение четырех недель, до 15 ноября.

Жителей Латвии ждет ряд ограничений: с 20:00 до 05:00 вводится комендантский час, осенние каникулы будут продлены на одну неделю, после 1 ноября 1-3 классы будут учиться в школе, другие идут на отдаленное обучение еще на две недели, обучение в вузах и профессиональных учебных заведениях будут идти удаленно. Также планируют закрыть все магазины, кроме обеспечивающих продажу товаров первой необходимости, ограничивается предоставления услуг (в том числе будут закрыты парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания), запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты). Ограничения должны действовать и на сборы, а также лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Детские сады и ограничения на путешествия пока не вводятся. По словам Кариньша, сейчас жители Латвии намного опаснее для других стран, чем иностранцы для латвийцев.

Кариньш и Павлютс извинились перед всеми вакцинированными жителями страны и признали, что процесс вакцинации в Латвии фактически провалился, что и стало причиной для введения ограничений.

"Многим это может показаться непонятным - почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что в процесс вакцинации не удался таким, как мы задумывали", — заявил Кариньш.

Работу магазинов, поставщиков услуг, частные и публичные мероприятия, правительство планирует возобновить после 15 ноября, но сначала это будет сделано в «зеленом режиме» - для людей, которые предъявят сертификат о прививках или перенесенном заболевании.

Напомним

Школы Днепра после введения в регионе "красной" зоны карантина ушли на каникулы с 18 октября, на неделю раньше запланированного.

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