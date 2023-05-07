Латвія схвалила закупівлю берегових ударних ракет на 110 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Уряд Латвії схвалив придбання протикорабельної зброї Naval Strike Missile для посилення оборонного потенціалу країни на узбережжі Балтійського моря на суму 110 млн доларів, пише УНН з посиланням на Defense News.
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Кабінет міністрів прийняв таке рішення після того, як Агентство США з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки оголосило, що Державний департамент схвалив таке рішення.
Міністерство оборони Латвії заявило, що військові отримають «важливий потенціал», пов’язаний із протикорабельними ракетними системами, ППО середньої дальності та артилерією «приблизно на п’ять років раніше, ніж планувалося раніше».
Нагадаємо
У грудня повідомлялося, що Латвія планує закупити берегові комплекси NSM.
У 2023 році міністерство оборони Латвії планує підписати договір на закупівлю берегових комплексів Naval Strike Missile (NSM).