Латвия одобрила закупку береговых ударных ракет на 110 млн долларов

Детали

Кабинет министров принял такое решение после того, как Агентство США по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности объявило, что Государственный департамент одобрил такое решение.

Министерство обороны Латвии заявило, что военные получат «важный потенциал», связанный с противокорабельными ракетными системами, ПВО средней дальности и артиллерией «примерно на пять’лет раньше, чем планировалось ранее».

Напомним

В декабре сообщалось, что Латвия планирует закупить береговые комплексы NSM.

В 2023 году министерство обороны Латвии планирует подписать договор на закупку береговых комплексов Naval Strike Missile (NSM).