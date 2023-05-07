Латвия одобрила закупку береговых ударных ракет на 110 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Правительство Латвии одобрило приобретение противокорабельного оружия Naval Strike Missile для усиления оборонного потенциала страны на побережье Балтийского моря на сумму 110 млн долларов, пишет УНН со ссылкой на Defense News.
Детали
Кабинет министров принял такое решение после того, как Агентство США по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности объявило, что Государственный департамент одобрил такое решение.
Министерство обороны Латвии заявило, что военные получат «важный потенциал», связанный с противокорабельными ракетными системами, ПВО средней дальности и артиллерией «примерно на пять’лет раньше, чем планировалось ранее».
Напомним
В декабре сообщалось, что Латвия планирует закупить береговые комплексы NSM.
В 2023 году министерство обороны Латвии планирует подписать договор на закупку береговых комплексов Naval Strike Missile (NSM).