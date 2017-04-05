"Лаціо" став першим фіналістом Кубку Італії

Вийти першими вперед вдалося "орлам" – завдяки виграній боротьбі Чіро Іммобіле та його завданому ударові, добити м'яч у сітку вдалося Мілінковічу-Савічу. До перерви господарі встановили паритет у баталії. Гол на рахунку Ель-Шаараві.

Помилка оборони "Роми" зі створенням штучного офсайду призвела до другого взяття їхніх воріт бомбардиром "Лаціо" Чіро Іммобіле. До фінального свистку гольову феєрію продемонстрував єгипетський нападник господарів Мохамед Салах, котрий записав на свій рахунок дубль – 3:2 перемога "Роми".

Варто відзначити, що "Лаціо", який переміг у першому матчі з рахунком 2:0, вийшов у фінал Кубка Італії, де зіграє з переможцем пари "Ювентус" – "Наполі" (перший матч завершився на користь туринців 3:1).

Як повідомляв УНН, "Ювентус" переміг "Наполі" у першому поєдинку півфіналу Кубка Італії.