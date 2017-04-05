"Лацио" стал первым финалистом Кубка Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В ответном матче полуфинальной стадии Кубка Италии по футболу состоялось римское дерби - "Рома" на стадионе "Олимпико" принимала "Лацио", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Выйти вперед первым удалось "орлам" - благодаря выигранной борьбе Иммобиле и его причиненному удару, добить мяч в сетку удалось Милинковичу-Савич. До перерыва хозяева установили паритет в баталии. Гол на счету Эль-Шаарави.
Ошибка обороны "Ромы" с созданием искусственного офсайда привела ко второму взятию их ворот бомбардиром "Лацио" Иммобиле. До финального свистка голевую феерию продемонстрировал египетский нападающий хозяев Мохамед Салах, который записал на свой счет дубль - 3:2 победа "Ромы".
Стоит отметить, что "Лацио", который победил в первом матче со счетом 2:0, вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары "Ювентус" - "Наполи" (первый матч завершился в пользу туринцев 3:1).
Как сообщал УНН, "Ювентус" победил "Наполи" в первом поединке полуфинала Кубка Италии.