Лабораторні дослідження не виявили коронавірусу у 58-річної житомирянки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 березня. УНН. Лабораторні дослідження не виявили коронавірусної інфекції у 58-річної житомирянки, пори позитивні результати експрес-тесту. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Житомирської міської ради Марія Місюрова, передає УНН.
За її словами, лабораторні тести іншої пацієнтки ще в процесі роботи. Найближчим часом очікують результатів.
“В обох жінок пневмонія. Їх стан розцінюється як середньої важкості. Наразі, лабораторні дослідження не підтвердили наявність коронавірусу у пацієнтки з міської лікарні № 2. Очікуємо на результати іншої хворої”, — сказала Місюрова.
Нагадаємо, що під час прес-брифінгу у Житомирській ОДА повідомили про двох хворих житомирянок. Експрес-тест показав позитивний результат у 58-річної та 66-річної пацієнток.