Лабораторные исследования не выявили коронавируса у 58-летней жительницы Житомира
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 марта. УНН. Лабораторные исследования не выявили коронавирусной инфекции у 58-летней жительницы Житомира, несмотря на положительные результаты экспресс-теста. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Житомирского городского совета Мария Мисюрова, передает УНН.
По ее словам, лабораторные тесты другой пациентки еще в процессе работы. В ближайшее время ожидают результатов.
"В обеих женщин пневмония. Их состояние расценивается как средней тяжести. Сейчас лабораторные исследования не подтвердили наличие коронавируса у пациентки из городской больницы № 2. Ждем результаты другого больного", - сказала Мисюрова.
Напомним, что во время пресс-брифинга в Житомирской ОГА сообщили о двух больных жительниц Житомира. Экспресс-тест показал положительный результат в 58-летней и 66-летней пациенток.