Лабораторные исследования не выявили коронавируса у 58-летней жительницы Житомира

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64037 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75581 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88920 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86935 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104092 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87331 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102875 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105918 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130972 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130328 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Лабораторные исследования не выявили коронавируса у 58-летней жительницы Житомира

Лабораторные исследования не выявили коронавируса у 58-летней жительницы Житомира

Киев  •  УНН

 • 14286 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 марта. УНН. Лабораторные исследования не выявили коронавирусной инфекции у 58-летней жительницы Житомира, несмотря на положительные результаты экспресс-теста. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Житомирского городского совета Мария Мисюрова, передает УНН.

По ее словам, лабораторные тесты другой пациентки еще в процессе работы. В ближайшее время ожидают результатов.

"В обеих женщин пневмония. Их состояние расценивается как средней тяжести. Сейчас лабораторные исследования не подтвердили наличие коронавируса у пациентки из городской больницы № 2. Ждем результаты другого больного", - сказала Мисюрова.

Напомним, что во время пресс-брифинга в Житомирской ОГА сообщили о двух больных жительниц Житомира. Экспресс-тест показал положительный результат в 58-летней и 66-летней пациенток.

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