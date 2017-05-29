Л.Мессі вчетверте став володарем "Золотої бутси"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Нападаючий збірної Аргентини і "Барселони" Ліонель Мессі в четвертий раз в кар'єрі отримає нагороду, яка вручається кращому бомбардирові європейських чемпіонатів за підсумками сезону - "Золоту бутсу", інформує УНН з посиланням на ESPN.
Аргентинський бомбардир в сезоні 2016/17 забив 37 голів в 34 матчах, набравши в заліку "Золотої бутси" 74 пункти, так як коефіцієнт чемпіонату Іспанії дорівнює двом. Другим в заліку став форвард лісабонського "Спортінга" Бас Дост (34 голи і 68 очок), а П'єр-Емерік Обамеянг з дортмундської "Борусії" замкнув трійку кращих (31 гол і 62 очка).
Примітно, що для 29-річного Л.Мессі це буде вже четверта подібна нагорода, раніше він отримував "Золоту бутсу" в 2010, 2012 і 2013 роках.
Відзначимо, що чотири "Золоті бутси" також має на своєму рахунку Кріштіану Роналду.
Як повідомляв УНН, "Барселона" втретє підряд здобула Кубок Іспанії.