Л.Месси четвертый раз стал обладателем "Золотой бутсы"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси в четвертый раз в карьере получит награду, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона - "Золотую бутсу", информирует УНН со ссылкой на ESPN.
Аргентинский бомбардир в сезоне 2016/17 забил 37 голов в 34 матчах, набрав в зачете "Золотой бутсы" 74 пункта, так как коэффициент чемпионата Испании равен двум. Вторым в зачете стал форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост (34 гола и 68 очков), а Обамеянг с дортмундской "Боруссии" замкнул тройку лучших (31 гол и 62 очка).
Примечательно, что для 29-летнего Л.Месси это будет уже четвертая подобная награда, ранее он получал "Золотую бутсу" в 2010, 2012 и 2013 годах.
Отметим, что четыре "Золотых бутсы" также имеет на своем счету Криштиану Роналду.
Как сообщал УНН, "Барселона" в третий раз подряд выиграла Кубок Испании.