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Куций запропонував підняти танкер Delfi в Одесі за спрощеною процедурою

Куций запропонував підняти танкер Delfi в Одесі за спрощеною процедурою

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций звернувся до Кабінету міністрів з проханням визнати ситуацію з судном Delfi надзвичайною та надати Адміністрації морських портів повноваження примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою. Про це Куций написав у Facebook, передає УНН.

“20 липня сплинув граничний термін, відведений капітаном морського порту Одеса Кирилом Цюпко для підйому та віддалення аварійного танкера Delfi з узбережжя Одеси. Судновласник вже двічі категорично відмовився передати права на підйом аварійного судна державним структурам та вкотре просить продовження строків ліквідації танкеру. Цього разу до 10-го серпня”, — зазначив Куций.

Він повідомив, що, за оцінкою Адміністрації морських портів України, на сьогодні у підрядної організації, що залучена судновласником, відсутні достатні сили та засоби для успішного підйому Delfi.

“Цій історії необхідно покласти край. Я вважаю, що продовжувати судновласнику терміни ліквідації аварії — не можна. Він мав достатньо часу щоб розв’язати цю проблему. Далі має втручатись АМПУ”, — підкреслив очільник ОДА.

З його слів, згідно з законом, підрядна організація, яка виконуватиме роботи, буде визначена на конкурсі, який триватиме щонайменше три місяці.

“Ми вже не можемо так довго чекати! Восени розпочнеться сезон штормів, і тоді судно буде неможливо прибрати через погодні умови. Саме тому я звернувся до Кабінету міністрів України із проханням визнати цю ситуацію як надзвичайну. Прошу надати Адміністрації морських портів, як відповідальній службі, повноваження примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою. Тобто у найкоротші терміни. А після цього — стягнути суму підйому та ліквідації з судновласника”, — зазначив він.

Нагадаємо, перші дві спроби підняття танкера Delfi в Одесі — не вдалися.

Як повідомляв УНН, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.

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