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Куцый предложил поднять танкер Delfi в Одессе по упрощенной процедуре

Куцый предложил поднять танкер Delfi в Одессе по упрощенной процедуре

Киев  •  УНН

 • 13019 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый обратился в Кабинет министров с просьбой признать ситуацию с судном Delfi чрезвычайной и предоставить Администрации морских портов полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре. Об этом Куцый написал в Facebook, передает УНН.

"20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса Кириллом Цюпко для подъема и удаления аварийного танкера Delfi с побережья Одессы. Судовладелец уже дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам и еще раз просит продления сроков ликвидации танкера. На этот раз до 10 августа", - отметил Куцый.

Он сообщил, что, по оценке Администрации морских портов Украины, сегодня у подрядной организации, привлеченной судовладельцем, отсутствуют достаточные силы и средства для успешного подъема Delfi.

"Этой истории необходимо положить конец. Я считаю, что продлевать судовладельцу сроки ликвидации аварии - нельзя. Он имел достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешиваться АМПУ", - подчеркнул глава ОГА.

По его словам, согласно закону, подрядная организация, которая будет выполнять работы, будет определена на конкурсе, который продлится минимум три месяца.

"Мы уже не можем так долго ждать! Осенью начнется сезон штормов, и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий. Именно поэтому я обратился в Кабинет министров Украины с просьбой признать эту ситуацию как чрезвычайную. Прошу предоставить Администрации морских портов, как ответственной службе, полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре. То есть в кратчайшие сроки. А после этого - взыскать сумму подъема и ликвидации с судовладельца", - отметил он.

Напомним, первые две попытки поднятия танкера Delfi в Одессе - не удались.

Как сообщал УНН, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

Украинские Национальные Новости

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