Компанія "Кусум" надала допомоги у боротьбі з COVID-19 на суму понад 20 млн грн

ukru
14:22 • 12835 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 64867 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 89281 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 107420 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 123889 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 124336 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172582 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142333 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148492 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148957 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 113095 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 53053 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 35321 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 24796 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 33786 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 64867 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 89281 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 107420 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 123889 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 124336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 1655 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 18626 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 24796 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109046 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109343 перегляди
Актуальне
Компанія "Кусум" надала допомоги у боротьбі з COVID-19 на суму понад 20 млн грн

Компанія "Кусум" надала допомоги у боротьбі з COVID-19 на суму понад 20 млн грн

Київ • УНН

 • 31778 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Загальна сума соціальної допомоги у боротьбі з коронавірусом від групи фармацевтичних компаній "Кусум" в Україні, Індії, Узбекистані, Молдові, М’янмі та Філіппінах вже склала близько 21 мільйона у гривневому еквіваленті, передає УНН.

Група фармацевтичних компаній "Кусум", в яку входить український фармацевтичний завод "Кусум Фарм" та дистриб’ютор "Гледфарм ЛТД", повністю підтримує всі заходи, що вживаються урядом для боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції і вже надала допомогу на 21 млн у гривневому еквіваленті в Україні, Індії, Узбекистані, Казахстані, Молдові, М’янмі та Філіппінах. У всіх відділеннях та офісах "Кусум" уведений жорсткий протиепідемічний режим. Виробництво продовжує працювати, щоб безперервно забезпечувати пацієнтів якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами незважаючи на те, що більша частина колективу компанії перейшла на дистанційний режим роботи.

Розуміючи високий ступінь відповідальності, компанія прийняла рішення про запуск соціального проекту і надання благодійної допомоги у вигляді безкоштовної передачі лікарських засобів на загальну суму близько 3 млн грн (у роздрібних цінах), які можуть знадобиться при лікуванні бактеріальних ускладнень коронавірусної інфекції, а це препарати азитроміцину, левофлоксацину, лінезоліду, а також антигістамінні засоби та препарати для симптоматичного лікування грипу та ГРВІ. Також, у найближчі дні 8 000 лікарів будуть забезпечені наборами індивідуального захисту.

Цю важливу соціальну ініціативу підтримали співробітники компаній у всіх країнах, де веде свою діяльність "Кусум", перерахувавши свою одноденну заробітну плату в благодійні фонди для боротьби з коронавірусом.

"Ми дуже пишаємося тим, що наша команда вирішила взяти активну участь в боротьбі зі світовою пандемією. Крім корпоративної програми допомоги, практично всі співробітники "Кусум" висловили бажання допомогти лікарям і пацієнтам", – прокоментував Раджив Гупта, генеральний директор групи компаній "Кусум".

"Зараз дуже важливі висока свідомість, самоорганізованість і злагодженість дій. Спекулювати на цінах на надзвичайно необхідні ліки, медичне обладнання, а також на засобах індивідуального захисту вважаю неприпустимим, особливо у такий важкий час, коли всі люди повинні згуртуватися і надавати посильну допомогу один одному", – додав він.

У сучасних умовах роль лікарів і фармацевтів у суспільстві стає головною, і ці фахівці зараз знаходяться на передовій у боротьбі з інфекцією та приймають на себе перший удар.

"Ангели живуть серед нас" – саме цей слоган ліг в основу креативного ролика, де головні герої – лікар і фармацевт – дають практичні та зрозумілі телеглядачам рекомендації, як поводитися під час пандемії.

Група фармацевтичних компаній "Кусум" планує і надалі допомагати суспільству, надаючи благодійну допомогу і впроваджуючи соціально значущі проекти.

Бережіть себе і своїх близьких!

Будьте здоровими!

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$236.43
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,122.80
S&P 500
$5,701.35
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.50
Ethereum
$2,003.73