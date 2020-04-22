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Компания "Кусум" предоставила помощи в борьбе с COVID-19 на сумму более 20 млн грн

Компания "Кусум" предоставила помощи в борьбе с COVID-19 на сумму более 20 млн грн

Киев  •  УНН

 • 31772 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Общая сумма социальной помощи в борьбе с коронавирусом от группы фармацевтических компаний "Кусум" в Украине, Индии, Узбекистане, Молдове, Мьянме и Филиппинах уже составила около 21 миллиона в гривневом эквиваленте, передает УНН.

Группа фармацевтических компаний "Кусум", в которую входит украинский фармацевтический завод "Кусум Фарм" и дистрибьютор "Гледфарм ЛТД", полностью поддерживает все меры, принимаемые правительством по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и уже оказала помощь на 21 млн в гривневом эквиваленте в Украине, Индии, Узбекистане, Казахстане, Молдове, Мьянме и Филиппинах. Во всех отделениях и офисах "Кусум" введен жесткий противоэпидемический режим. Производство продолжает работать, чтобы беспрерывно обеспечивать пациентов качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами несмотря на то, что большая часть коллектива компании перешла на удаленный режим работы.

Понимая высокую степень ответственности, компания приняла решение о запуске социального проекта и предоставлении благотворительной помощи в виде бесплатной передачи лекарственных средств на общую сумму около 3 млн грн (в розничных ценах), которые могут понадобится при лечении бактериальных осложнений коронавирусной инфекции, а это препараты азитромицина, левофлоксацина, линезолида, а также антигистаминные средства и препараты для симптоматического лечения гриппа и ОРВИ. Также, в ближайшие дни 8 000 врачей будут обеспечены наборами индивидуальной защиты.

Эту важную социальную инициативу поддержали сотрудники компаний во всех странах, где ведет свою деятельность "Кусум", перечислив свою однодневную заработную плату в благотворительные фонды для борьбы с коронавирусом.

"Мы очень гордимся тем, что наша команда решила принять активное участие в борьбе со всемирной пандемией. Кроме корпоративной программы помощи, практически все сотрудники "Кусум" выразили желание помочь врачам и пациентам", – прокомментировал Раджив Гупта, генеральный директор группы компаний "Кусум".

"Сейчас очень важны высокая сознательность, самоорганизованность и слаженность действий. Спекулировать на ценах на остро необходимые лекарства, медицинское оборудование, а также на средствах индивидуальной защиты считаю недопустимым, особенно в такое тяжелое время, когда все люди должны сплотиться и оказывать посильную помощь друг другу", – добавил он.

В современных условиях роль врачей и фармацевтов в обществе становится главенствующей, и эти специалисты сейчас находятся на передовой в борьбе с инфекцией и принимают на себя первый удар.

"Ангелы живут среди нас" – именно этот слоган лег в основу креативного ролика, где главные герои – врач и фармацевт – дают практические и понятные телезрителям рекомендации, как вести себя во время пандемии.

Группа фармацевтических компаний "Кусум" планирует и дальше помогать обществу, предоставляя благотворительную помощь и внедряя социально значимые проекты.

Берегите себя и своих близких!

Будьте здоровы!

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