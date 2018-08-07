Кушнір: ціна “квадрату” зростає пропорційно собівартості будівництва

“Будматеріали зросли в ціні відсотків на 30, і судячи з інтенсивності динаміки, зупинятися не збираються. Плюс зарплата будівельників, яка так само зростає. І чим більше заробітчан виїжджає, тим більше доводиться піднімати. В цілому на сьогоднішній день собівартість будівництва збільшилася відсотків на 25. І ціна „квадрата“ росте пропорційно. Якщо крива зростання цих показників буде збережуться, то і ціни на нерухомість будуть повзти вгору”, — зазначив Ігор Кушнір.

За інформацією Держстату, найбільше ціни зросли у будівництві інженерних споруд — на 27,5%, а також у будівництві комплексних промислових споруд — на 25,4%. Найменше збільшилася вартість робіт в сфері будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач — на 21,5%. Ці дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Експерти будівельної галузі прогнозують, що протягом 2018 року ціни на будівельно-монтажні роботи будуть поступово зростати навіть в умовах ревальвації національної валюти.