Кушнир: цена "квадрата" возрастает пропорционально себестоимости строительства

“Стройматериалы подорожали процентов на 30, и судя по интенсивности динамики, останавливаться не собираются. Плюс зарплата строителей, которая также растет. И чем больше работников выезжает, тем больше приходится поднимать. В целом на сегодняшний день себестоимость строительства увеличилась процентов на 25. И цена „квадрата“ растет пропорционально. Если кривая роста этих показателей будет сохранятся, то и цены на недвижимость будут ползти вверх”, - отметил Игорь Кушнир.

По информации Госстата, больше всего цены выросли в строительстве инженерных сооружений — на 27,5%, а также в строительстве комплексных промышленных сооружений — на 25,4%. Меньше увеличилась стоимость работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач — на 21,5%. Эти данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Эксперты строительной отрасли прогнозируют, что в течение 2018 года цены на строительно-монтажные работы будут постепенно расти даже в условиях ревальвации национальной валюты.