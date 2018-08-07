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Кушнир: цена "квадрата" возрастает пропорционально себестоимости строительства

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине цены на четверть выросли цены на строительно-монтажные работы в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом заявил председатель правления - президент АО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, комментируя данные, которые обнародовала Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

“Стройматериалы подорожали процентов на 30, и судя по интенсивности динамики, останавливаться не собираются. Плюс зарплата строителей, которая также растет. И чем больше работников выезжает, тем больше приходится поднимать. В целом на сегодняшний день себестоимость строительства увеличилась процентов на 25. И цена „квадрата“ растет пропорционально. Если кривая роста этих показателей будет сохранятся, то и цены на недвижимость будут ползти вверх”, - отметил Игорь Кушнир.

По информации Госстата, больше всего цены выросли в строительстве инженерных сооружений — на 27,5%, а также в строительстве комплексных промышленных сооружений — на 25,4%. Меньше увеличилась стоимость работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач — на 21,5%. Эти данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Эксперты строительной отрасли прогнозируют, что в течение 2018 года цены на строительно-монтажные работы будут постепенно расти даже в условиях ревальвации национальной валюты.

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