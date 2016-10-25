Курсанти-інженери облаштували 120-метрову переправу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На комплексі водолазної підготовки Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ було здійснене обладнання і утримання 60-тонної мостової переправи, передає УНН з посиланням на офіційну сторінку Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
У ході заняття курсанти факультету підготовки фахівців оперативного (бойового) забезпечення удосконалювали навички практичного виконання завдань із обладнання й утримання мостової переправи, а науково-педагогічним працівникам було продемонстровано методику організації практичних занять з інженерної підготовки.
Як повідомляв УНН, 20 жовтня українські військові вперше навели понтонно-мостову переправу довжиною 560 м.