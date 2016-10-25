Курсанты-инженеры соорудили 120-метровую переправу

КИЕВ. 25 октября. УНН. На комплексе водолазной подготовки Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск было осуществлено оборудование и удержание 60-тонной мостовой переправы, передает УНН со ссылкой на официальную страницу Генерального штаба ВСУ в Facebook.