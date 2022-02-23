Курс валют на четвер: гривня продовжила послаблення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національний банк України на завтра, 24 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/дол., повідомляє УНН.
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Порівняно з показниками поточної доби гривня ослабла на 26 копійок.
"Просіла" гривня і відносно євро - офіційний курс гривні до євро на завтра встановлено на рівні 33,17 грн/євро (гривня втратила 27 копійок).
Нагадаємо
Національний банк України на середу, 23 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,99 грн/дол. (гривня порівняно з 22 лютим ослабла на 51 копійку).
Станом на 16 годину 23 лютого середньозважений комерційний курс гривні становить 30,11 грн/дол.