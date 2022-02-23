Курс валют на четверг: гривна продолжила послабление
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Национальный банк Украины на завтра, 24 февраля, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25 грн/долл., сообщает УНН.
Детали
По сравнению с показателями текущих суток гривна ослабла на 26 копеек.
"Просела" гривна и относительно евро - официальный курс гривны к евро на завтра установлен на уровне 33,17 грн/евро (гривна потеряла 27 копеек).
Напомним
Национальный банк Украины на среду, 23 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,99 грн/долл. (гривна по сравнению с 22 февралем ослабла на 51 копейку).
По состоянию на 16 часов 23 февраля средневзвешенный коммерческий курс гривны составляет 30,11 грн/долл.