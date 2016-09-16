Курс готівкового долара знизився на 1,52%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Курс готівкового долара у п’ятницю зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 1,52%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 25,8000/26,0000 (знизився на −1,52%);
євро-гривня — 28,8500/29,3500 (знизився на −1,19%);
рубль-гривня — 0,3930/0,4005 (знизився на −0,87%).
Як повідомляв УНН, 15 вересня на ринку валютообмінних операцій у столиці курс готівкового долара встановився на наступному рівні: долар-гривня — 26,2500/26,3500.