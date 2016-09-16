Курс наличного доллара снизился на 1,52%

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 25,8000/26,0000 (снизился на -1,52%);

евро-гривна - 28,8500/29,3500 (снизился на -1,19%);

рубль-гривна - 0,3930/0,4005 (снизился на -0,87%).

Как сообщал УНН, 15 сентября на рынке валютообменных операций в столице курс наличного доллара установился на следующем уровне: доллар-гривна - 26,2500/26,3500.