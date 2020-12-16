"Куратор" держзради: незадовго до обшуків в "Укроборонпромі" Президента закидали "анонімками"

Все почалося у 2020 році. Тоді, вперше за останні шість років фаворит і монополіст "Укрспецекспорту" за контрактами з Пакистаном - компанія Trojans втратила колишнє положення і була змушена розділити ринок зі своїм конкурентом, теж пакистанською компанією Raviana. Особливого роздратування, ймовірно, додавав той факт, що Trojans вже "вичавлював" Raviana з України в останні місяці правління експрезидента Віктора Януковича за допомогою його Служби зовнішньої розвідки, а за Петра Порошенка зміг зберегти свій статус-кво. Тепер же діючий менеджмент "Укрспецекспорту" повернув на ринок завзятого опонента Trojans - компанію Raviana.

Новим полем бою двох агентів стали тендери Сухопутних військ Пакистану на поставку запчастин до танків Т-80 УД і "Аль-Халід" у квітні-червні цього року. Довіреність Trojans на представлення інтересів України було анульовано і видано Raviana. У процесі всіляких інтриг (ймовірно, не без участі Trojans) контракти були зірвані і позиціоновані в українській пресі як умисна підривна діяльність пакистанської компанії Raviana спільно з тим самим менеджментом "Укрспецекспорту", ​​який її повернув на ринок. У матеріалах СБУ так прямо і зазначено: "Raviana сприяла виходу на пакистанський ринок не українських товарів, а конкурентів".

Однак у всьому цьому вирі подій була упущена деталь, яка, ймовірно, зіграє ключову роль у подальшому розслідуванні СБУ. Справа у тому, що головним (і ніби як поки єдиним) свідком у справі є колишній представник "Укрспецекспорту" у Пакистані Дмитро Узбек, якого тісно пов'язують з Trojans. Саме його (конфіденційна) службова записка опинилася у серпні у публічному доступі і стала поштовхом розслідування СБУ про держзраду Raviana, про що останні підтвердили самі. Але при детальному вивченні записки Узбека з'ясувалося, що там таки прямо спростовується головна лінія звинувачення СБУ. Узбек вказує, що тендери були зірвані не тому, що Raviana сприяла конкурентам, а тому що вона з ними почала офіційно боротися, спровокувавши тим самим реакцію їх лобі.

В анонімці Президенту, що опинилася у розпорядженні УНН, ця ж теза дублюється і підтверджується.

"Головною причиною анулювання тендерів стали деструктивні дії Raviana, яка замість використання лобі розпочала правове протистояння із конкурентами", - зазначено у доносі.

Тобто ніякого пособництва конкурентам не було. Було відстоювання інтересів України не кулуарно, а публічно.

З огляду на те, що службова записка Узбека і анонімка стилістично схожі між собою, СБУ не важко зробити відповідну експертизу на предмет схожості і у разі підтвердження версії про одного автора - допитати його ще раз, але вже з натиском на тему того: так чи боролася Raviana з конкурентами України на пакистанських тендерах (як зазначено у записці Узбека і анонімку), чи ні (як зазначено у матеріалах СБУ на підставі показань Узбека).

Про те, що справою СБУ про держзраду рухає банальна образа від тих, хто лишився "не при справах" Trojans і лояльних до нього функціонерів, може говорити і ця фраза з анонімки:

"Зрозуміло, що тендери не з'являються самі по собі. Формування списків та виділення бюджетів являють собою копітку роботу всіх учасників, від фахівців оборонного підприємства і спецекспортера до посередника і різних підрозділів армії і міністерств... Нова команда "Укрспецекпорту" прийшла і "віджала" контракти у інших партнерів "Укрспецекпорту", - зазначено у скарзі.

Ймовірно, головна битва двох агентів ще попереду. Чи відбудуться нові масштабні контракти, питання досить риторичне - Пакистану навряд чи захочеться укладати міжнародні контракти з країною, яка вивчає рівень впливу лобі на їх військовий генералітет. І якщо вони не відбудуться, у тому числі через участь СБУ у конкурентних війнах агентів, це таки буде справжня удача для країн-конкурентів України.