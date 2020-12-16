"Куратор" госизмены: незадолго до обысков в "Укроборонпроме" Президента забросали "анонимками"

Все началось в 2020 году. Тогда, впервые за последние шесть лет лидер и монополист "Укрспецэкспорта" по контрактам с Пакистаном - компания Trojans потеряла прежнее положение и была вынуждена разделить рынок со своим конкурентом, тоже пакистанской компанией Raviana. Особое раздражение, вероятно, придавал тот факт, что Trojans уже "выжимал" Raviana из Украины в последние месяцы правления экс-президента Виктора Януковича с помощью его Службы внешней разведки, а при Петре Порошенко смог сохранить свой статус-кво. Теперь же действующий менеджмент "Укрспецэкспорта" вернул на рынок заядлого оппонента Trojans - компанию Raviana.

Новым полем боя двух агентов стали тендеры Сухопутных войск Пакистана на поставку запчастей к танкам Т-80 УД и "Аль-Халид" в апреле-июне этого года. Доверенность Trojans на представление интересов Украины было аннулировано и выдано Raviana. В процессе всевозможных интриг (вероятно, не без участия Trojans) контракты были сорваны и позиционированы в украинской прессе как умышленная подрывная деятельность пакистанской компании Raviana совместно с тем же менеджментом "Укрспецэкспорта", который ее вернул на рынок. В материалах СБУ так прямо и сказано: "Raviana способствовала выходу на пакистанский рынок не украинских товаров, а конкурентов".

Однако в этом водовороте событий была упущена деталь, которая, вероятно, сыграет ключевую роль в дальнейшем расследовании СБУ. Дело в том, что главным (и вроде как пока единственным) свидетелем по делу является бывший представитель "Укрспецэкспорта" в Пакистане Дмитрий Узбек, которого тесно связывают с Trojans. Именно его (конфиденциальная) служебная записка оказалась в августе в публичном доступе и стала толчком расследования СБУ о госизмене Raviana, о чем последние подтвердили сами. Но при детальном изучении записки Узбека выяснилось, что там же прямо опровергается главная линия обвинения СБУ. Узбек указывает, что тендеры были сорваны не потому, что Raviana способствовала конкурентам, а потому что она с ними начала официально бороться, спровоцировав тем самым реакцию их лобби.

В анонимке Президенту, оказавшейся в распоряжении УНН, этот же тезис дублируется и подтверждается.

"Главной причиной аннулирования тендеров стали деструктивные действия Raviana, которая вместо использования лобби начала правовое противостояние с конкурентами", - говорится в доносе.

То есть никакого пособничества конкурентам не было. Было отстаивание интересов Украины не кулуарно, а публично.

Учитывая то, что служебная записка Узбека и анонимка стилистически похожи между собой, СБУ не трудно сделать соответствующую экспертизу на предмет сходства и в случае подтверждения версии об одном авторе - допросить его еще раз, но уже с упором на тему того: так ли боролась Raviana с конкурентами Украины на пакистанских тендерах (как указано в записке Узбека и анонимке) или нет (как указано в материалах СБУ на основании показаний Узбека).

О том, что делом СБУ о госизмене движет банальная обида от тех, кто остался "не у дел" Trojans и лояльных к нему функционеров, может говорить и эта фраза из анонимки:

"Понятно, что тендеры не являются сами по себе. Формирование списков и выделение бюджетов представляют собой кропотливую работу всех участников, от специалистов оборонного предприятия и спецэкспортера до посредника и различных подразделений армии и министерств... Новая команда "Укрспецэкпорта" пришла и "отжала" контракты у других партнеров "Укрспецэкпорта", - говорится в жалобе.

Вероятно, главная битва двух агентов еще впереди. Произойдут ли новые масштабные контракты, вопрос достаточно риторический - Пакистану вряд ли захочется заключать международные контракты со страной, которая изучает уровень воздействия лобби на их военный генералитет. И если они не состоятся, в том числе из-за участия СБУ в конкурентных войнах агентов, это же будет настоящей удачей для стран-конкурентов Украины.