Куп'янський напрямок: ворог посилив обстріли населених пунктів - ОВА

Куп'янський напрямок лишається найгарячішим, ворог посилив обстріли населених пунктів, завдаючи ударів по житлових будинках, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Куп'янський напрямок лишається найгарячішим – тривають бойові дії. Ворог посилив обстріли населених пунктів – б'є по житлових будинках - написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, за тиждень тут евакуювали 78 людей, з них 12 – діти.

"Щодня проводимо активну роз'яснювальну роботу з місцевим населенням Куп'янщини щодо необхідності виїзду з небезпечних територій – життя та здоров'я важливіші за майно!" - зазначив він.

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