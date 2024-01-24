Куп'янський напрямок: ворог посилив обстріли населених пунктів - ОВА
Київ • УНН
За даними Харківської обласної військової адміністрації, Куп'янський напрямок залишається гарячою точкою, почастішали обстріли житлових кварталів. За останній тиждень з цього району було евакуйовано 78 осіб, у тому числі 12 дітей.
Куп'янський напрямок лишається найгарячішим, ворог посилив обстріли населених пунктів, завдаючи ударів по житлових будинках, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Куп'янський напрямок лишається найгарячішим – тривають бойові дії. Ворог посилив обстріли населених пунктів – б'є по житлових будинках
З його слів, за тиждень тут евакуювали 78 людей, з них 12 – діти.
"Щодня проводимо активну роз'яснювальну роботу з місцевим населенням Куп'янщини щодо необхідності виїзду з небезпечних територій – життя та здоров'я важливіші за майно!" - зазначив він.
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