Купянское направление: враг усилил обстрелы населенных пунктов - ОВА

Купянское направление остается самым горячим, враг усилил обстрелы населенных пунктов, нанося удары по жилым домам, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Купянское направление остается самым горячим - продолжаются боевые действия. Враг усилил обстрелы населенных пунктов - бьет по жилым домам - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, за неделю здесь эвакуировали 78 человек, из них 12 - дети.

"Ежедневно проводим активную разъяснительную работу с местным населением Купянщины о необходимости выезда из опасных территорий - жизнь и здоровье важнее имущества!" - отметил он.

Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА