Культурні столиці України: сталі відомі цьогорічні переможці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Переможцями програми “Культурні столиці України” оголошено міста Маріуполь і Славутич, які отримають гранти. Реалізацію проектів переможців перенесено на 2021 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Українського культурного фонду.
"Після проходження всіх етапів конкурсного відбору 2020 року переможцями програми “Культурні столиці України” оголошено міста Маріуполь (“Велика культурна столиця”, сума гранту становить 23 млн 136 тис. грн) і Славутич (“Мала культурна столиця”, сума гранту — 10 млн 990 тис. грн)“, — йдеться у повідомленні.
Однак зазначається, що через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 дирекцією та наглядовою радою Українського культурного фонду було ухвалено рішення про перенесення реалізації проектів переможців на 2021 рік.
Додамо, що метою програми “Культурні столиці України” є сприяння промоції та розвитку культури в межах реформи децентралізації з урахуванням спроможності територіальної громади, потреб та інтересів її членів.
Нагадаємо, що на проекти Міністерства культури та інформаційної політики України в оновленому бюджеті передбачено 8,16 млрд грн. Зокрема, кошти виділять на проекти Українського культурного фонду, Держкіно, Інституту національної пам’яті, Українського інституту книги та реставраційні заходи.