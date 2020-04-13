В Мінкульті розповіли, на які культурні проекти зберегли фінансування в оновленому бюджеті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На проекти Міністерства культури та інформаційної політики України в оновленому бюджеті передбачено 8,16 млрд грн. Зокрема, кошти виділять на проекти Українського культурного фонду, Держкіно, Інституту національної пам’яті, Українського інституту книги та реставраційні заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Міністерства культури та інформаційної політики України.
“249 голосів „за“ і оновлений бюджет МКІП прийнято. Загальний обсяг фінансування — 8,16 млрд грн і це справді перемога”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема вказано, що спершу проект Держбюджету скорочував видатки на культуру на 90%.
“Разом нам вдалося добитись, щоб у фінальному варіанті бюджету з’явились такі цифри: УКФ — 400,8 млн грн, Держкіно — 468,4 млн грн, УІНП — 65 млн грн, УІК, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі — 101,1 млн грн, реставраційні заходи — 100 млн грн”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що після завершення карантину МКІП планує відновити видатки на сферу культури та інформаційної політики.
Нагадаємо, комітет ВР обговорив питання щодо фінансової підтримки культури та креативних індустрій.