В Минкульте рассказали, на какие культурные проекты сохранили финансирование в обновленном бюджете

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На проекты Министерства культуры и информационной политики Украины в обновленном бюджете предусмотрено 8,16 млрд грн. В частности, средства выделят на проекты Украинского культурного фонда, Госкино, Института национальной памяти, Украинского института книги и реставрационные мероприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства культуры и информационной политики Украины.