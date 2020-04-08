Комітет ВР обговорив питання щодо фінансової підтримки культури та креативних індустрій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Комітет Верховною Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув низку ініціатив для економічної підтримки культури та креативних індустрій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.
"Сьогодні, 8 квітня, на засіданні, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув пропозиції голови Комітету Олександра Ткаченка щодо необхідних законодавчих змін, спрямованих на економічну та опосередковану підтримку культури та креативних індустрій у зв’язку з дією обмежувальних заходів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. Пропозиції були підготовлені у співпраці з представниками індустрій", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що було прийняте рішення створити спільну міжфракційну робочу групу разом з представниками Міністерства культури та інформаційної політики. Результати обговорень ляжуть в основу єдиного пакету законопроектів, який буде внесено на розгляд позачергового засідання Верховної Ради.
Також на Комітеті обговорювались заходи щодо прямої фінансової підтримки у вигляді надання кредитів та була озвучена проблема збалансування державного бюджету у цілому через запропоновані зміни. Наступні два дні зазначена робоча група збереться на обговорення.
Так, станом на сьогодні зупинена діяльність усіх закладів культури та мистецтва, сфери харчування; продакшини зупиняють зйомки нового відео-контенту; обсяги надходжень за рекламу не покривають витрати медіа на створення контенту, що, зокрема, несе загрозу доступу населення до інформації тощо.
У креативній індустрії та сфері культури на сьогодні задіяні 1 млн осіб. За результатами опитувань, проведених у березні місяці, падіння доходів в цих галузях складатиме більше 50%. Фактично всі підприємства креативної індустрії є малим та середнім бізнесом. Та більша частина припадає на мікропідприємства із середньою кількістю працівників до 10 людей, де зупинка діяльності призводить до втрати засобів до існування і звільнення співробітників. Іншим фактором є також нематеріальний характер активів креативних індустрій, що обмежує спроможність бізнесу отримати кредит.
Обговорені пропозиції мають тимчасовий характер та діятимуть до 31 грудня 2020 року.
Нагадаємо, у період карантину, з 1 по 30 квітня, народні депутати працюватимуть у фракціях та комітетах.