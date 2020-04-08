Комітет ВР обговорив питання щодо фінансової підтримки культури та креативних індустрій

ukru
14:22 • 11355 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 61015 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 85853 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 106496 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 123028 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 123717 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172442 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142320 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148484 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148955 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.2 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 122755 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 112567 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 51174 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 32893 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 31337 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 61022 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 85861 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 106498 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 123030 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 123719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 17420 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 23799 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108903 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109211 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126600 перегляди
Актуальне
Комітет ВР обговорив питання щодо фінансової підтримки культури та креативних індустрій

Комітет ВР обговорив питання щодо фінансової підтримки культури та креативних індустрій

Київ • УНН

 • 15165 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Комітет Верховною Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув низку ініціатив для економічної підтримки культури та креативних індустрій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

"Сьогодні, 8 квітня, на засіданні, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув пропозиції голови Комітету Олександра Ткаченка щодо необхідних законодавчих змін, спрямованих на економічну та опосередковану підтримку культури та креативних індустрій у зв’язку з дією обмежувальних заходів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. Пропозиції були підготовлені у співпраці з представниками індустрій", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що було прийняте рішення створити спільну міжфракційну робочу групу разом з представниками Міністерства культури та інформаційної політики. Результати обговорень ляжуть в основу єдиного пакету законопроектів, який буде внесено на розгляд позачергового засідання Верховної Ради.

Також на Комітеті обговорювались заходи щодо прямої фінансової підтримки у вигляді надання кредитів та була озвучена проблема збалансування державного бюджету у цілому через запропоновані зміни. Наступні два дні зазначена робоча група збереться на обговорення.

Так, станом на сьогодні зупинена діяльність усіх закладів культури та мистецтва, сфери харчування; продакшини зупиняють зйомки нового відео-контенту; обсяги надходжень за рекламу не покривають витрати медіа на створення контенту, що, зокрема, несе загрозу доступу населення до інформації тощо.

У креативній індустрії та сфері культури на сьогодні задіяні 1 млн осіб. За результатами опитувань, проведених у березні місяці, падіння доходів в цих галузях складатиме більше 50%. Фактично всі підприємства креативної індустрії є малим та середнім бізнесом. Та більша частина припадає на мікропідприємства із середньою кількістю працівників до 10 людей, де зупинка діяльності призводить до втрати засобів до існування і звільнення співробітників. Іншим фактором є також нематеріальний характер активів креативних індустрій, що обмежує спроможність бізнесу отримати кредит.

Обговорені пропозиції мають тимчасовий характер та діятимуть до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, у період карантину, з 1 по 30 квітня, народні депутати працюватимуть у фракціях та комітетах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.60
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80