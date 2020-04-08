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Комитет ВР обсудил вопрос о финансовой поддержке культуры и креативных индустрий

Комитет ВР обсудил вопрос о финансовой поддержке культуры и креативных индустрий

Киев  •  УНН

 • 15152 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел ряд инициатив для экономической поддержки культуры и креативных индустрий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

"Сегодня, 8 апреля, на заседании, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел предложения председателя Комитета Александра Ткаченко относительно необходимых законодательных изменений, направленных на экономическую и косвенную поддержку культуры и креативных индустрий в связи с действием ограничительных мер, направленных на предотвращение возникновения и распространению коронавирусной болезни. Предложения были подготовлены в сотрудничестве с представителями индустрий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было принято решение создать совместную межфракционное рабочую группу вместе с представителями Министерства культуры и информационной политики. Результаты обсуждений лягут в основу единого пакета законопроектов, который будет внесен на рассмотрение внеочередного заседания Верховной Рады.

Также на Комитете обсуждались меры по прямой финансовой поддержке в виде предоставления кредитов и была озвучена проблема сбалансирования государственного бюджета в целом за предложенные изменения. Следующие два дня указанная рабочая группа соберется на обсуждение.

По состоянию на сегодня остановлена деятельность всех учреждений культуры и искусства, сферы питания; продакшны останавливают съемки нового видео-контента; объемы поступлений за рекламу не покрывают расходы медиа на создание контента, что, в частности, несет угрозу доступа населения к информации и тому подобное.

В креативной индустрии и сфере культуры на сегодня задействованы 1 млн человек. По результатам опросов, проведенных в марте месяце, падение доходов в этих областях будет составлять более 50%. Практически все предприятия креативной индустрии является малым и средним бизнесом. И большая часть приходится на микропредприятия со средней численностью работников до 10 человек, где остановка деятельности приводит к потере средств к существованию и увольнению сотрудников. Другим фактором является также нематериальный характер активов креативных индустрий, ограничивающий способность бизнеса получить кредит.

Обсужденные предложения носят временный характер и будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Напомним, в период карантина, с 1 по 30 апреля, народные депутаты будут работать во фракциях и комитетах.

Украинские Национальные Новости

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