До кінця квітня нардепи працюватимуть в комітетах та фракціях
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У період карантину, з 1 по 30 квітня, народні депутати працюватимуть у фракціях та комітетах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.
“У період дії карантину, встановленого Кабміном, і до його відміни народні депутати України працюють у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) відповідно до змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання”, - йдеться у повідомленні.
Відтак, з 1 по 30 квітня 2020 року, не враховуючи вихідних, нардепи працюватимуть у комітетах та фракціях.
Додамо, що ВР ухвалила законопроект, яким запровадила на період карантину роботу комітетів у дистанційному режимі.