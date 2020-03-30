Нардепи підтримали проведення комітетів ВР у форматі відеоконференції на період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3277 про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України". Відповідне рішення підтримало 322 народних депутата України, передає кореспондент УНН.
Зазначається, що законопроект про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" передбачає особливості організації роботи органів ВРУ в умовах встановлення карантину на території України, шляхом проведення засідань комітетів ВРУ в режимі відеоконференції.
Як повідомлялося в УНН раніше, Верховній Раді України пропонують працювати онлайн протягом двох місяців.