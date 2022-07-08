Кулеба закликав держави Океанії приєднатися до санкцій проти росії

Цитата

"Називається "форум", але насправді це найбільша в Океанії міжурядова організація. До неї входять 18 членів: Австралія, Вануаті, Кірибаті, Маршаллові Острови, Федеративні Штати Мікронезії, Науру, Нова Зеландія, Острови Кука, Ніуе (самоврядування в асоціації з Новою Зеландією), Палау, Папуа Нова Гвінея, Самоа, Тонга, Тувалу, Фіджі, Соломонові Острови, Нова Каледонія та Французька Полінезія (залежні від Франції). 14 держав Океанії проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН 2 березня, яка засудила російську агресію та наказала росії припинити бойові дії та вивести війська", - написав Кулеба.

Деталі

Глава МЗС України закликав держави Океанії:



продовжувати підтримку України в ООН та голосування за резолюції, пов’язані з Україною;



приєднатися до міжнародних санкцій проти росії;



обмежити морську активність росії у своїх територіальних водах;



запобігти використанню росією їхніх юрисдикцій для порятунку від санкцій.



За словами Кулеби, Україна розвиватиме дипломатичні відносини з регіоном.

"Я переконаний, що українська дипломатія сьогодні має бути справді глобальною, якщо ми хочемо розширювати горизонти та ефективно протидіяти російському впливу. Такі події як сьогоднішній форум дозволяють консолідувати міжнародну підтримку, залучати додаткові голоси на підтримку України в ООН та знаходити нових друзів для України навіть далеко за двома океанами", - підсумував він.

Довідка

Океанія - найбільша у світі група островів, що розташована у Тихому океані. На території регіону 13 незалежних держав та 9 самоврядних залежних територій, що належать 6 державам. Усі країни регіону є острівними.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів обмежити росії доступ до морських перевезень, зазначивши, що сьогодні вона експортує у світ лише смерть та брехню.