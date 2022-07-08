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Кулеба призвал государства Океании присоединиться к санкциям против россии

Кулеба призвал государства Океании присоединиться к санкциям против россии

Киев • УНН

 • 142175 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время Форума тихоокеанских островов в Суве призвал государства Океании присоединиться к международным санкциям против россии и продолжить поддерживать Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Кулебы.

Цитата

«Называется «форум», но на самом деле это самая крупная в Океании межправительственная организация. В нее входят 18 членов: Австралия, Вануати, Кирибати, Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Новая Зеландия, Острова Кука, Ниуэ (самоуправление в ассоциации с Новой Зеландией), Палау, Папуа Новая Гвинея, Самоа, Тонга, Тувалу, Фиджи, Соломоновые Острова, Новая Каледония и Французская Полинезия (зависимые от Франции). 14 государств Океании проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН 2 марта, которая осудила российскую агрессию и приказала россии прекратить боевые действия и вывести войска", – написал Кулеба.

Детали 

Глава МИД Украины призвал государства Океании:

  • продолжать поддержку Украины в ООН и голосование за резолюции, связанные с Украиной;
  • присоединиться к международным санкциям против россии;
  • ограничить морскую активность россии в своих территориальных водах;
  • предотвратить использование их юрисдикций для спасения от санкций.

По словам Кулебы, Украина будет развивать дипломатические отношения с регионом.

"Я убежден, что украинская дипломатия сегодня должна быть поистине глобальной, если мы хотим расширять горизонты и эффективно противодействовать российскому влиянию. Такие события, как сегодняшний форум, позволяют консолидировать международную поддержку, привлекать дополнительные голоса в поддержку Украины в ООН и находить новых друзей для Украины даже далеко за двумя океанами", - подытожил он.

Справка 

Океания - крупнейшая в мире группа островов, расположенная в Тихом океане. На территории региона 13 независимых государств и 9 самоуправляющихся зависимых территорий, принадлежащих 6 государствам. Все страны региона островные.

Дополнение 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров ограничить россии доступ к морским перевозкам, отметив, что сегодня она экспортирует в мир только смерть и ложь.

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