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Кулеба в ООН: Путін відкрито заперечує право України на існування

Кулеба в ООН: Путін відкрито заперечує право України на існування

Київ • УНН

 • 148973 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Світ знаходиться в центрі найбільшої кризи безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні я звертаюся до вас від імені понад 40 мільйонів українців, які хочуть жити тільки в мирі і процвітанні. Не в страху, не в залякуванні, не під російським вогнем, бомбами і обстрілами. В даний час ми знаходимося в центрі найбільшої кризи безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Ця криза була створена і роздувається однією стороною в односторонньому порядку -Російською Федерацією", - заявив міністр.

Деталі

За його словами, звинувачення Росії на адресу України абсурдні: Україна ніколи нікому не погрожувала і ні на кого не нападала, ніколи не планувала і не планує ніяких подібних дій.

Україна ніколи не планувала і не планує ніяких військових наступів на Донбасі, підкреслив міністр, як і не було і немає ніяких провокацій або диверсій.

"Абсурдно припускати, що Україна могла підготуватися до чого-небудь подібного і чекати кілька місяців, поки Росія збере величезні військові сили вздовж наших кордонів, щоб приступити до здійснення таких передбачуваних планів. Цей абсурд суперечить елементарній логіці", - зазначив міністр.

Не менш абсурдними він вважає звинувачення в тому, що Україна пішла на ескалацію, отримуючи оборонну зброю у своїх партнерів. Єдиною причиною для України посилити свою оборону є триваючі і плановані військові і політичні дії Росії, підкреслив дипломат.

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“Фактично, у своєму зверненні на цьому тижні президент Росії Владмир Путін відкрито заперечував право України на існування. Ті, хто може подумати, що я перебільшую, як міністр закордонних справ України, повинні просто послухати цю жахливу промову. З важким серцем ми всі повинні визнати похмуру реальність нового агресивного і реваншистського правління, що піднімається над Європою", - додав Кулеба.

Додамо

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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