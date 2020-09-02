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Кулеба: слова Фокіна відповідають виключно його поглядам, я їх не поділяю

Київ • УНН

 • 11783 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Нещодавні заяви представника української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна відповідають виключно його власним поглядам. Про це сьогодні у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Кулеба: слова Фокіна відповідають виключно його поглядам, я їх не поділяю

"Резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна. Я їх не поділяю", - написав міністр.

Він також зазначив, що партнери України після інтерв’ю пана Фокіна "із цим питанням не зверталися".

Кулеба також дав відповідь на питання про те, чи були розроблені МЗС директиви для ТКГ.

"МЗС готує проєкти технічного завдання на кожний раунд консультацій ТКГ і робочих підгруп — для глави делегації і чотирьох представників підгруп", - написав дипломат.

Нагадаємо, раніше, перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

На заяви Фокіна з цього приводу відреагували в Офісі Президента України. Там уточнили, що подібні висловлювання не є офіційною позицією української делегації в мінській ТКГ.

Як повідомляв УНН, українська делегація у ТКГ обговорить питання відсторонення Фокіна.

Українські Національні Новини

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