Українська делегація у ТКГ обговорить питання відсторонення Фокіна

Відповідаючи на питання від народного депутата, чи варто залишати Фокіна в ТКГ після його заяви про особливий статус на всій території Донбасу Кравчук відповів: “Я думаю, що це питання особисто Фокіна. Він знає нашу позицію, нашу точку зору. Я ще раз наголошую, що це питання не глави української делегації. Я не пропонував і не затверджував на цю посаду Вітольда Павловича Фокіна. Вибачте, але кожен баран має висіти за свою ногу. Кожен має робити те, які в нього на це є повноваження. Коли делегація збереться – ми це питання обговоримо.

За його словами, він одноосібно не може вирішувати такі питання.

“Я з ним спілкувався сьогодні по телефону. Задав йому цілий ряд запитань, він мені відповів на них. Головне – він не відійшов від позиції закону. Я сказав, що давайте будемо питання вирішувати на засіданні делегації. Тому що думка, я знаю, в делегації не співпадає з вашою думкою (про відсторонення від посади – ред.)”, - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше, перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

На заяви Фокіна з цього приводу відреагували в Офісі Президента України. Там уточнили, що подібні висловлювання не є офіційною позицією української делегації в мінській ТКГ.