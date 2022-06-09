Кулеба - Швеції: Україна заслуговує на надання статусу кандидата на членство в ЄС

Цитата

“Провів телефонну розмову з Анн Лінде, щоб подякувати Швеції за підтримку України, у тому числі за критично важливу оборонну допомогу та санкції ЄС щодо росії. Я наголосив, що Україна заслуговує на надання статусу кандидата на членство в ЄС у червні цього року на основі індивідуального підходу, який враховує чесноти нашої держави”, — написав Кулеба.

Доповнення

Як інформував УНН, Швеція передасть Україні четвертий пакет військової допомоги на 95 млн євро, до якого увійшли протикорабельна та протитанкова зброя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За статус кандидата в члени ЄС зараз “йде заруба”, Україна не сприйме сурогатні версії або альтернативи — Кулеба