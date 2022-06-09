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Кулеба - Швеції: Україна заслуговує на надання статусу кандидата на членство в ЄС

Кулеба - Швеції: Україна заслуговує на надання статусу кандидата на членство в ЄС

Київ • УНН

 • 139853 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Україна заслуговує на надання статусу кандидата на членство в ЄС у червні цього року на основі індивідуального підходу, який враховує чесноти нашої держави. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час телефонної розмови з головою Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде, передає УНН із посиланням на МЗС України.

Цитата

“Провів телефонну розмову з Анн Лінде, щоб подякувати Швеції за підтримку України, у тому числі за критично важливу оборонну допомогу та санкції ЄС щодо росії. Я наголосив, що Україна заслуговує на надання статусу кандидата на членство в ЄС у червні цього року на основі індивідуального підходу, який враховує чесноти нашої держави”, — написав Кулеба.

Доповнення

Як інформував УНН, Швеція передасть Україні четвертий пакет військової допомоги на 95 млн євро, до якого увійшли протикорабельна та протитанкова зброя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За статус кандидата в члени ЄС зараз “йде заруба”, Україна не сприйме сурогатні версії або альтернативи — Кулеба

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