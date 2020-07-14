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Кулеба розкритикував заяви Саакашвілі щодо влади Грузії

Кулеба розкритикував заяви Саакашвілі щодо влади Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Міхеїл Саакашвілі не наділений правами і повноваженнями представляти позицію України, але через його висловлювання "відгрібає" держава. Про це під час брифінгу у вівторок сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

"Загалом ситуація викликає жаль, тому що, по суті, відбувається наступне: є громадянин України, не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, але який активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів. Ім'я цього громадянина - Міхеїл Саакашвілі. І кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають до МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Дисбаланс в тому, що приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, відгрібає", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що українська сторона розуміє ситуацію в Грузії, яка наразі є дуже чутливою напередодні виборів.

"Ми надзвичайно цінуємо дружбу з грузинськими партнерами і розраховуємо на стабілізацію стосунків і усунення цього подразника, тому що я глибоко переконаний, що заяви жодної приватної особи не можуть зруйнувати або підводити ані стосунки між нашими народами, ані відносини між нашими державами", - підкреслив Кулеба.

Він ще раз нагадав позицію МЗС із цього питання, яка полягає у тому, що Саакашвілі є приватною особою і в своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України.

Нагадаємо, минулого тижня до МЗС Грузії викликали посла України через слова Саакашвілі про "нелегітимність уряду".

Українські Національні Новини

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