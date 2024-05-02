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Кулеба про допомогу Україні: "Вперше з часів Другої світової війни Європа взяла на себе ініціативу"

Кулеба про допомогу Україні: "Вперше з часів Другої світової війни Європа взяла на себе ініціативу"

Київ • УНН

 • 17155 перегляди

Вперше з часів Другої світової війни Європа взяла на себе ініціативу з надання військової допомоги Україні через затримки зі схваленням з боку США, а окремі країни-члени ЄС оголосили про безпрецедентні пакети допомоги.

Через затримки з ухваленням Сполученими Штатами надання допомоги Україні, ЄС усвідомив, що зіткнувся з реальністю війни на європейському континенті наодинці, і повинен був діяти. Окремі країни-члени ЄС оголосили про безпрецедентні пакети військової допомоги, розповів міністр закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Foreign Policy, передає УНН

Я маю визнати, що з кінця осені до квітня цього року Європа заряджала енергією Сполучені Штати. Певно, вперше з часів Другої світової війни Європа взяла на себе ініціативу, тоді як Сполучені Штати, скажімо так, обмірковували деякі дуже важливі рішення

- заявив Кулеба. 

За його словами, ЄС усвідомив, що зіткнувся з реальністю війни на європейському континенті наодинці, і повинен був діяти. Тому ЄС ухвалив рішення про відкриття переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу, запровадив механізм ЄС-Україна, який являє собою багаторічну макрофінансову програму допомоги. Окремі країни-члени оголосили про безпрецедентні пакети військової допомоги. 

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Міністр вказав, що за обсягом військової допомоги, наданої Україні, Німеччина опинилась на другому місці після Сполучених Штатів. 

Як зауважив Кулеба, тепер, після того, як США ухвалили допомогу Україні, "Європа почувається ще більш упевнено, бо відчуває, що Америка повернулася."

Він також наголосив, що "яким би не був результат політичних дебатів у США, ставки для Сполучених Штатів у війні в Україні занадто високі, щоб Вашингтон міг відмовитися від участі в ній у будь-якій формі".

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