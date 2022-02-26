Кулеба після потрапляння ворожої ракети в житловий будинок у Києві - вимагає від світу повністю ізолювати РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ночі під нападами російських наземних сил та ракет у Києві, де ворожа ракета потрапила у житловий багатоповерховий будинок, - вимагає від світу повністю ізолювати РФ, пише УНН.
Цитата:
"Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!" - написав Кулеба у Twitter.
Доповнення
У Києві на проспекті Перемоги у ніч на 26 лютого відбили атаку на військову частину.
Окрім того, біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк.
Через бої у Києві на проспекті Перемоги червона гілка метро сьогодні, 26 лютого, не працюватиме.
Також 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського, 6 А, сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.