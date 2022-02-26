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Кулеба після потрапляння ворожої ракети в житловий будинок у Києві - вимагає від світу повністю ізолювати РФ

Кулеба після потрапляння ворожої ракети в житловий будинок у Києві - вимагає від світу повністю ізолювати РФ

Київ • УНН

 • 145170 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ночі під нападами російських наземних сил та ракет у Києві, де ворожа ракета потрапила у житловий багатоповерховий будинок, - вимагає від світу повністю ізолювати РФ, пише УНН.

Цитата:

"Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!" - написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

У Києві на проспекті Перемоги у ніч на 26 лютого відбили атаку на військову частину. 

Окрім того, біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк.

Через бої у Києві на проспекті Перемоги червона гілка метро сьогодні, 26 лютого, не працюватиме.

Також 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського, 6 А, сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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