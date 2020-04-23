Кулеба обговорив з азербайджанським колегою співпрацю між країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмар Мамед’яров обговорили під час телефонної розмови співробітництво між країнами, в тому числі, в рамках ГУАМ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
“23 квітня відбулася телефонна розмова між Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та Міністром закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмаром Мамед’яровим. Сторони відзначили активний характер українсько-азербайджанського діалогу, зокрема співпрацю в протидії поширенню COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що міністри також обговорили результати офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Азербайджану, який відбувся 16 та 17 грудня 2019 року.
“Міністри висловили переконання, що досягнуті в рамках цього візиту домовленості створять необхідні умови для поглиблення двостороннього співробітництва між двома державами. Це сприятиме активізації взаємодії в економічній, туристичній та транспортній сфері, а також співпраці у рамках ГУАМ”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що міністри обмінялися запрошеннями здійснити офіційні візити в Україну та Азербайджан.
Нагадаємо, Кулеба обговорив з главою МЗС Лівії звільнення 18 українських моряків.