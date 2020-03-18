Кулеба домовився з Сіярто про транзит українців з кордонів з Австрією та Хорватією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто щодо повернення на Батьківщину українських громадян. Про це Кулеба написав у себе в Twitter, передає УНН.
“Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто „застрягли“ на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310”, — написав міністр.
Нагадаємо, 174 громадянина України змогли вилетіти “Австрійськими авіалініями” додому з Відня.